Após críticas de Trump, Universal cancela estreia de “The Hunt”

A Universal Pictures anunciou neste sábado o cancelamento da estreia do filme The Hunt, prevista inicialmente para o dia 27 de setembro nos Estados Unidos. A decisão foi tomada após os ataques a tiros que mataram 31 pessoas em duas cidades do Texas e Dayton e as críticas feitas pelo presidente americano, Donald Trump.

Dirigido por Craig Zobel, The Hunt conta a história de um grupo de 12 pessoas que é levado para um local desconhecido na zona rural dos Estados Unidos para ser caçada por membros da elite do país como se fossem animais. Entre os atores, estão Emma Roberts e Justin Hartley.

Em comunicado, a Universal Pictures informou que já havia decidido suspender a divulgação do filme e que agora, depois de nova avaliação, optou pelo cancelamento da estreia.

Além disso, o filme entrou na mira de Trump. Ontem, o presidente disparou ataques a Hollywood, disse que a indústria cinematográfica do país é “racista” e, em aparente referência a The Hunt, afirmou que o longa foi produzido para “causar o caos”.

“A Hollywood liberal é racista no nível mais alto, com muita raiva e ódio! Eles gostam de chamar a si próprios de ‘elite’, mas eles não são elite”, disse Trump em mensagem no Twitter.

“O filme que vai estrear foi feito para causar caos. Criam sua própria violência e depois tentam culpar os outros. Eles são os verdadeiros racistas e são muito ruins para o nosso país”, completou o presidente na rede social.

O roteiro de The Hunt foi escrito por Damon Lindelof, um dos criadores de Lost, e Nick Cuse. Por trás do filme está o produtor Jasom Blum, um dos maiores nomes do terror contemporâneo que se especializou em trabalhar em filmes de orçamento reduzido que depois explodem nas bilheterias de todo o mundo.

