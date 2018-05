Após congelar Leifert, Sonia Abrão pede para sair da geladeira de Porchat

Sonia Abrão adora congelar os outros — que o diga Tiago Leifert, que aproveitou a alta audiência da final do Big Brother Brasil 18 para protestar contra o próprio congelamento –, mas parece não gostar muito quando a brincadeira é com ela. Pois Sonia Abrão está provando do próprio… frio.

A fofoqueira-mor das tardes da televisão brasileira criou em seu programa na RedeTV!, A Tarde É Sua, uma pequena geladeira onde enfia celebridades que, na sua humilde opinião, não estão valendo o pão que comem.

O humorista Fabio Porchat fez uma paródia do refrigerador no seu talk-show na Record, e, é claro, meteu Sonia Abrão lá dentro. Faz meses que ela passa frio no Programa do Porchat, mas agora resolveu fazer o Leifert e pedir para sair.

“AINDA TÔ NA GELADEIRA DO PORCHAT! 😱 Ele copiou a “geladeira” do A Tarde É Sua, me botou lá dentro há meses, me tira, mas depois sempre me coloca de volta!!!!! Até quando, @fabioporchat??? Já virei picolé! Quero sair de vez!!! Kkkkkkk 😂😂😂”, escreveu Sonia, nesta quinta-feira, depois de ver seu avatar — ou seria vodu — passando frio no refrigerador da Record.