Após cirurgia, Thiago Fragoso posta oração de São Jorge e agradece fãs

Thiago Fragoso compartilhou em seu perfil do Instagram uma imagem de São Jorge e, na legenda, uma oração do santo. A postagem serviu como forma de agradecer aos seguidores pelo apoio recebido, depois de passar por uma cirurgia para tirar um nódulo no rim. “A todos os que rezaram, mandaram energias positivas, se preocuparam e (lançaram mão de) tantas outras formas de demonstrar carinho: muito obrigado”, escreveu o ator.

“Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições”, dizia em parte da oração compartilhada por Thiago. O ator ainda usou as hashtags “gratidão”, “amor”, “fé” e “foco” na legenda.

Fragoso passou pelo procedimento para tirar um nódulo do rim, mas já está se recuperando. Em breve, o ator deve voltar para os últimos episódios da novela O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, que está na reta final. Em comunicado, a assessoria da TV Globo afirmou que o cronograma de gravação do folhetim foi alterado para preservar a trama do personagem e segue sem perdas para a história.