Após cirurgia cardíaca, Weinstein deverá – enfim – ir para a prisão

Dez dias depois de ser condenado por estupro, Harvey Weinstein, enfim, será colocado atrás das grades. O produtor estava internado desde 24 de fevereiro, quando passou mal logo após sua condenação. Segundo o jornal inglês Daily Mail, ele fez uma cirurgia para desobstruir uma artéria cardíaca na última quarta-feira 4, e aguarda a transferência para o presídio de Rikers Island, em Nova York.

“O procedimento foi um sucesso e ele será cuidadosamente acompanhado na enfermaria”, declarou Juda Engelmayer, representante do produtor.

Harvey foi encaminhado ao Hospital Bellevue com queixas de palpitações e pressão alta logo após receber o veredito sobre as acusações que enfrentava no tribunal: estupro em primeiro grau e assédio sexual predatório contra a atriz Jessica Mann, em 2013, e a produtora Mimi Haleyi, em 2006.

A transferência, de acordo com um representante do produtor, deve acontecer ainda nesta quinta-feira 5. O Rikers Island é preparado para assegurar a custódia de criminosos “ilustres”, e possui um centro médico especializado. Harvey pode ficar de 4 a 29 anos na cadeia – a sentença final do juiz deverá sair na semana que vem.