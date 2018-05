Após cancelamento, egressos de ‘Roseanne’ podem ganhar nova série

O seriado Roseanne — cancelado na última terça-feira por causa de comentários racistas da protagonista, Roseanne Barr, no Twitter — pode continuar sem a personagem principal. De acordo com o site da revista Entertainment Weekly, a emissora ABC não abandonou completamente a trama, e trabalha com a possibilidade de reunir o elenco egresso em uma série derivada.

O novo programa seria a solução das pendências deixadas pelo cancelamento de Roseanne. Após a decisão, a ABC ficou em dívida sobre o que fazer com o elenco da série, já contratados para uma segunda temporada. Tirar apenas Roseanne Barr de cena também não seria possível, pois parte dos lucros da série ainda seriam revertidos à atriz, que escrevia e produzia a sitcom. Um novo título livraria a emissora do laço com a artista, e poderia render lucros para pagar o cachê aos atores, segundo aponta o site.

Apesar de não ter confirmado a informação, o presidente do grupo ABC, Ben Serwood, enviou um e-mail à equipe do seriado na quarta-feira dizendo que a empresa esperava encontrar uma forma de continuar trabalhando com eles. “Sentimento muito que a equipe tenha sido envolvida em tudo isso e agradecemos seu notável ​​talento, desejamos felicidades a todos e esperamos encontrar outra maneira de trabalhar juntos”, escreveu.