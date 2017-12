Após beijo em festa, Bruna Marquezine e Neymar passeiam de barco

Depois de serem flagrados trocando beijos em uma festa em Fernando de Noronha, na madrugada deste domingo, Bruna Marquezine e Neymar continuam passando tempo juntos neste fim de ano. A atriz e o jogador foram vistos – e devidamente fotografados e filmados – passeando de barco junto com amigos e o filho do atacante, Davi Lucca, durante a tarde.

Os atores aparecem lado a lado e, em um dos registros publicados nas redes sociais, a atriz abraça o filho de Neymar. Em seu perfil no Instagram, o jogador do Paris Saint-Germain publicou uma foto junto com o garoto. “Meu melhor amiguinho”, escreveu na legenda.

Durante a madrugada, o casal apareceu se beijando em vídeos postados no Instagram. Eles também posaram trocando um selinho em uma foto do fotógrafo Raul Aragão. Foi o suficiente para deixar os fãs do casal Brumar em polvorosa nas redes.

Recentemente, em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, o craque afirmou que reataria com Bruna Marquezine. Durante o casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão, em outubro, os dois também foram flagrados aos beijos.

Neymar e Bruna assumiram namoro pela primeira vez em 2013 e terminaram em fevereiro de 2014. Eles reataram pouco depois, e estiveram juntos durante a última Copa do Mundo, mas voltaram a colocar um ponto final na relação em agosto daquele ano. O jogador e a atriz voltaram a se ver em 2016, durante a Rio-2016, e ficaram juntos até julho de 2017, quando um novo fim do relacionamento foi anunciado.