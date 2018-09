Após AVC, Ziraldo tem quadro estável: ‘Expectativas otimistas’, diz irmão

Ziraldo continua internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) no Hospital Pró-Cardíaco, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. O cartunista de 85 anos sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e deu entrada no local em estado grave. De acordo com o boletim médico divulgado pela instituição, ele segue em quadro estável.

Zelio Alves Pinto, irmão de Ziraldo, afirmou que o cartunista tem apresentado melhoras: “Ele está se recuperando e as perspectivas são muito otimistas. Estamos na expetativa”, explico a VEJA.

O escritor, considerado um dos maiores nomes dos quadrinhos e da literatura infantil brasileira, foi internado na quarta-feira no hospital carioca. Ele é criador do personagem Menino Maluquinho, que estrela livros e histórias em quadrinhos, além de dois filmes, um de 1995 e outro de 1998, com Samuel Costa no papel principal. Alegre e com imaginação fértil, o garoto anda sempre com uma panela na cabeça e uma camiseta amarela.

Ziraldo foi internado em um hospital na Alemanha em 2013, quando participava da Feira do Livro de Frankfurt. Em 2014, passou mal e foi novamente hospitalizado, no Rio de Janeiro, passando por exames e sendo liberado poucas horas depois.