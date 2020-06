Após adiamento, festival de Coachella é cancelado por causa do coronavírus

Os organizadores do festival de Coachella e Stagecoach (de música country), que acontecem na cidade de Indio, na Califórnia, anunciaram nesta quinta-feira, 11, que as edições de 2020 foram canceladas. Os eventos haviam sido adiados para outubro, porém, segundo a organização, o foco no momento é a saúde da população e seria impossível promover uma aglomeração como essa sem que a pandemia de coronavírus estivesse completamente controlada.

“Um ano sem Coachella e Stagecoach é difícil de compreender, mas nós temos a intenção de retornar em 2021”, disseram os organizadores. O Coachella, que sempre ocorre em dois finais de semana, anunciou as datas provisórias para o ano que vem em 9 e 11 de abril e em 16 e 18 de abril. O Stagecoach foi agendado para os dias 23 e 25 de abril.

Um novo lineup deverá ser anunciado em breve e todos os ingressos adquiridos para a adição de 2020 vão valer no ano seguinte. Na edição cancelada, estavam previstos os shows de Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean.