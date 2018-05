Após acusações de assédio, Visa tira do ar campanha com Morgan Freeman

Na sequência das acusações de assédio sexual a Morgan Freeman, a companhia de crédito Visa tirou do ar todas as propagandas com o ator. “Estamos cientes das acusações feitas contra o Sr. Freeman. Neste ponto, a Visa suspenderá toda a publicidade em que o ator aparece”, comentou a empresa em nota à imprensa.

O ator também corre o risco de perder o prêmio honorário conferido a ele pelo Sindicato dos Atores no início de 2018. Um porta-voz da organização assinalou que as acusações contra o ator são “absolutamente contrárias” às medidas que o sindicato está tomando para assegurar um ambiente de trabalho seguro para os profissionais da indústria. “Estamos revisando a ações corretivas que podem ser necessárias no momento”, afirmou.

Oito mulheres foram a público na última quinta-feira, 24, em reportagem da CNN, declarando terem sido assediadas sexualmente por Morgan Freeman. Entre as vítimas, está a repórter Chloe Melas, a única que revelou seu nome, da própria rede de televisão, que assina a reportagem junto com outra jornalista.

Em comunicado ao site da revista The Hollywood Reporter, o ator pediu desculpas às vítimas, e alegou que não foi sua intenção assediá-las. “Qualquer pessoa que me conhece ou tenha trabalhado comigo sabe que eu não ofenderia ou deixaria qualquer pessoa desconfortável de propósito. Eu peço desculpas a qualquer um que tenha se sentido desconfortável ou desrespeitado – nunca foi minha intenção.”