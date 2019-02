Após ação coordenada anti-‘Marighella’, IMDB apaga críticas ao filme

A estreia do primeiro filme de Wagner Moura como diretor na sexta-feira 15 se transformou numa manifestação política. Marighella, drama biográfico sobre o guerrilheiro de esquerda que organizou uma frente de ação armada contra o regime militar foi exibido no Festival de Berlim no fim da tarde acompanhado por um tributo à deputada federal Marielle Franco, morta em março do ano passado no Rio de Janeiro. Durante a coletiva de imprensa, o diretor afirmou que seu filme “é maior que Bolsonaro” – explicando que ele não foi feito como uma resposta direta ao novo governo (até porque as filmagens aconteceram muito antes das eleições), mas que carrega, sim, uma postura de oposição.

Em resposta ao posicionamento político da equipe do filme, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se organizaram para protestar contra o filme. Para isso, escolheram uma vitrine de visibilidade internacional: o site IMDB, que centraliza informações sobre elenco, equipe, críticas e avaliações do público sobre praticamente tudo o que chega aos cinemas mundiais. Até a noite de domingo, usuários que acessassem a página de Marighella no site veriam uma nota surpreendentemente baixa – 2,8/10, inferior à de Xuxa Contra o Baixo-Astral – amparada por pesadas críticas escritas em inglês.

“Terrorista mostrado como herói”, dizia uma delas. Outra protestava contra a declaração do cineasta: “Eu realmente não acredito que este filme seja maior que o novo presidente”. Uma terceira recomendava que o leitor “não perdesse seu tempo e dinheiro com isso”. Ao todo, mais de 26 mil votos e mais de mil críticas foram computados em menos de três dias.

Filme 'Marighella' tem mais de 26 mil avaliações no IMDB, mesmo sem ter estreado no Brasil

O filme, porém, só foi exibido quatro vezes no festival e ainda não tem data para estrear no Brasil, o que torna improvável que todas as pessoas que incluíram seus votos tenham, de fato, assistido à obra. Sob esse argumento, um usuário chamado Jorge Luiz Menezes Adas denunciou a ação ao IMDB: “Muitas pessoas estão propositalmente dando nota 1/10 ao filme devido a uma opinião política divergente”, escreveu num fórum de atendimento ao consumidor.

Usuários favoráveis ao filme também se mobilizaram para denunciar, um por um, todos os comentários sobre o filme como “inapropriados”. O IMDB parece ter dado razão às denúncias, já que, na manhã desta segunda-feira, 18, a nota do longa já não estava sendo exibida na página (apesar de ainda aparecer na busca do Google e em listagens gerais do site). Além disso, todas as avaliações feitas por usuários foram deletadas.