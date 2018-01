Após 46 anos, atriz Isabela Garcia se despede da Globo

Depois de 46 anos na Rede Globo, a atriz Isabela Garcia anunciou neste domingo que deixará a emissora. O comunicado foi feito no Instagram: uma foto com algumas das personagens que ela interpretou em novelas da Globo, acompanhada por uma carta de despedida em que ela cita a primeira vez em que participou de uma produção da emissora e diz que vai seguir “por outra estrada”.

“Rio de Janeiro, 1971. Com 4 anos de idade entro pela primeira vez em um estúdio da Tv Globo. Lugar que viria a ser meu local de trabalho durante os próximos 46 anos de vida. Foram muitos trabalhos, muitas histórias, muitos amigos”, lembra a atriz, atualmente no ar em Celebridade, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, como a sacoleira Eliete.

“Hoje me despeço, deixando todo o meu coração a vocês que me acompanharam por toda esta jornada. Que se divertiram com meus personagens atrapalhados, e choraram com os outros. Tenho muito orgulho em fazer parte da vida de vocês! Sempre fazendo lembrar uma filha querida, uma irmã, tia, amiga… a partir de hoje, sigo meu caminho por outra estrada, e espero que vocês continuem me acompanhando. Muita saúde a todos e um ano cheio de paz”, escreveu Isabela, cujo último trabalho na Globo foi na novela das seis Êta Mundo Bom!.

Colegas de Isabela Garcia, como o humorista Marcius Melhem e o ator Selton Mello, e o cantor e compositor Orlando Morais, marido da atriz Glória Pires, comentaram a publicação dela na rede social e a saudaram. “Vc é demais!! Aqui ou acolá sempre brilhará! Sou do seu fã clube! Feliz ano novo!!!”, escreveu Melo. “Craque!!!!”, completou Morais.

O currículo de Isabela na Globo tem trabalhos em novelas como Água Viva (1980), Bebê a Bordo (1988), O Sexo dos Anjos (1989), Belíssima (2006), Paraíso Tropical (2007) e Lado a Lado (2012).