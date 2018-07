Apoio do cantor Solimões a filho gay ecoa e tem reações ‘nem tão fofas’

Nem tudo são flores — ainda mais nas redes sociais. Alçado a uma repentina fama na internet depois da repercussão de comentários carinhosos do pai, o sertanejo Solimões, que abençoou seu namoro com outro garoto, o também músico Gabriel aproveitou para divulgar uma composição própria nos Stories, a ferramenta de compartilhamento temporário do Instagram. Ali, também agradeceu o apoio que vem recebendo — e reconheceu que vem sofrendo preconceito por ser gay.

“Quero agradecer as mensagens super fofas que estou recebendo, e algumas nem tão fofas assim. Mas o que a gente vai fazer, né?”, disse Gabriel, de forma espontânea, em um vídeo publicado na noite desta terça-feira.

As mensagens de afeto de Solimões para Gabriel e o namorado viralizaram por muitos motivos. Primeiro, pelo próprio gesto de carinho de um pai com o filho. Segundo, porque, em um mundo ainda muito marcado pela discriminação sexual, o meio sertanejo é considerado ainda mais machista e intolerante. Mas Solimões mostrou que pode ser diferente.