‘Apocalipse’ sai do ar como fiasco diante de ‘Os Dez Mandamentos’

Nem a presença do bonitão Sergio Marone, de novo no papel de vilão, fez valer a aposta da Record em Apocalipse. A novela, que terá seu capítulo final exibido nesta segunda-feira, era apontada como a substituta de Os Dez Mandamentos na linha das tramas bíblicas de sucesso. Em 2015, o folhetim estrelado por Moisés (Guilherme Winter), em que o ora Anticristo Marone fazia o faraó Ramsés II, chegou a bater a Rede Globo, que transmitia A Regra do Jogo, do mesmo autor de Avenida Brasil e Segundo Sol, João Emanuel Carneiro.

Apocalipse se despede, no entanto, com média de 8 pontos no Ibope da Grande São Paulo. No PNT (Painel Nacional de Televisão), a média é de 9 pontos. Já Os Dez Mandamentos teve, em sua primeira exibição, média geral de 16 pontos. Na reprise agora na grade da Record, a novela supera com frequência os 10 pontos de média, chegando à casa dos 20 muitas vezes.

A ambientação de época de Os Dez Mandamentos, de um lado, e o texto pesado de Apocalipse, cheio de catástrofes, crueldades e desgraças, de outro, pode ajuda a explicar a menor adesão do público. A boa fase das tramas da Globo, que tem investido em folhetins mais solares e ambientados fora do Rio de Janeiro, também contribui para o resultado.

A expectativa da cúpula da Record agora se volta para Jesus, novela que estreia dia 10 de julho, com Dudu Azevedo no papel principal.