Apesar de esperado, ‘Turma da Mônica – Laços’ é ultrapassado em estreia

A aguardada estreia de Turma da Mônica – Laços acabou ofuscada por outros três filmes. Com 4,90 milhões de reais arrecadados entre 27 e 30 de junho, o longa dos personagens de Mauricio de Sousa foi o quarto em bilheteria, atrás de duas outras estreias: Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2 (5,2 milhões de reais) e Annabelle 3: De Volta Para Casa (7,4 milhões de reais), além do líder de bilheteria, Toy Story 4 (16,4 milhões arrecadados no final de semana, com 62 milhões de reais acumulados desde a estreia em 20 de junho).

Em coletiva de imprensa no dia 17 de junho, Mauricio de Sousa afirmou que já existem negociações para uma eventual continuação, caso o primeiro filme seja bem recebido pelo público. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Mauricio de Sousa Produções.

Este é o primeiro live-action (isto é, filme com atores) da Turma da Mônica, consagrada nos gibis desde 1959. Dirigido por Daniel Rezende (Bingo: O Rei das Manhãs), o longa é uma adaptação da graphic novel lançada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi e acompanha os já conhecidos protagonistas Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Cascão (Gabriel Moreira) e Magali (Laura Roseo) durante a investigação do sumiço do cão Floquinho. A produção ainda conta com Monica Iozzi como Dona Luísa, Paulo Vilhena como seu Cebola, Ravel Cabral como Homem do Saco e Rodrigo Santoro como Louco.