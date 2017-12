Aperitivos: as novidades gastronômicas em Belo Horizonte

NAS ALTURAS

Baladas que funcionam em terraços de prédios, os chamados rooftops, estão em alta na capital mineira. Atualmente três endereços atraem a moçada para curtir bons drinques e música animada nas alturas. Com uma deslumbrante vista para o Parque Municipal, o Raro Sky Bar (☎ 99738-7221) funciona todas as quintas no 25º andar do Hotel Othon Palace, localizado no Centro-Sul. Outras duas opções para desfrutar a noite ao ar livre e com vista de tirar o fôlego são o Night Market Rooftop, no Estoril, e o Rooftop Party (☎ 3517-1810), no bairro de Luxemburgo.

FRENTE FRIA

Uma onda de sorveterias dedicadas aos gelados de estilo italiano vem ocupando a cidade com rapidez. De dois anos para cá, abriram as portas a Le Gattò Gelato, onde faz sucesso a versão de pistache, a Lullo Gelato e a Mi Garba!. Nessa última, aliás, não é só a receita que vem da Itália. As massas que enchem as cubas são preparadas por Luca Lenzi, natural de Florença.

POINT CERVEJEIRO

Um assombro cervejeiro ergueu-se no Olhos D’Água, tornando o bairro um destino incontestável para os caçadores de boas cervejas. Aberto no mês de junho, o Ateliê Wäls ocupa uma área de 1 900 metros quadrados e pode ser considerado um parque de diversões de gente grande. O tour guiado (30 reais por pessoa, com direito a degustação) inclui visitas à fábrica, à área de maturação, onde ficam 450 barricas de doze tipos de madeira (carvalho francês e umburana brasileira, por exemplo), e à adega, com capacidade para 20 000 garrafas, na qual a bebida é preparada pelo método champenoise. Para terminar, no balcão do bar, 21 torneiras ejetam chopes refrescantes da melhor qualidade.