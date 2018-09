Aos 96 anos, Bibi Ferreira anuncia aposentadoria dos palcos

A atriz Bibi Ferreira, de 96 anos, anunciou sua aposentadoria dos palcos em um post nas redes sociais nesta segunda-feira, 10. “Nunca pensei em parar, essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário, mas entender a vida é ser inteligente. Fui muito feliz com minha carreira. Me orgulho muito de tudo que fiz. Obrigada a todos que de alguma forma estiveram comigo, a todos que me assistiram, a todos que me acompanharam por anos e anos. Muito obrigada!”, diz a atriz no comunicado.

A nota afirma que Bibi “está bem, em casa, mas decidiu que não terá mais possibilidade de se apresentar”. Ela deve seguir recomendações médicas de repousar e manter uma alimentação saudável.

“Com três internações que teve esse ano, sempre em função de infecções oportunistas e exames, entendemos que ela já não teria mais a energia necessária para se apresentar no palco”, diz ainda o comunicado.

Em junho, Bibi Ferreira foi internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, com um quadro de desidratação.

