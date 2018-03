Aos 91 anos, Lúcio Mauro conhece a neta Liz, de um mês

Quantas mulheres caberiam nessa foto? Não sei dizer. Cresci cercado de mulheres. Figuras maravilhosas, fortes. Minhas avós, Júlia e Eunice. Minhas Tias, Lilita, Dalva, Loló, minha dinda Yvone. Todas as minhas primas, no Pará, na Bahia. Arlete Salles, mãe dos meus irmãos. Tantas amigas lindas que tenho desde a minha infância. Meu trabalho trouxe pra minha vida figuras como Leyla Ribeiro, Marieta Severo, Gabriela Medvedovski, Lolô e Ingrid, Renata Gaspar, Maria Clara Gueiros, Aline Fanju. Aliás, em Malhação vieram as “five”, na verdade, mais que “ten”, só mulheres incríveis, companheiras talentosas, como minhas parceiras de PopStar, Sabrina, Fabiana, Marcella e Mari. Não caberiam todas numa foto, nem mesmo no texto desta postagem, por um simples motivo: Eu escolhi viver com elas, com todos elas. Por elas ter respeito, admiração e acima de tudo, amá-las. Que minhas irmãs Luanna e Luly, minha mãe Lu, minha mulher Cíntia e minhas filhas, Luiza e Liz, que aqui estão nesse quadrado, representem todas as mulheres do mundo! Viva a mulher. Hoje e sempre! 🌹✨ #diadamulher #diainternacionaldamulher

A post shared by Lucio Mauro Filho (@luciomaurofilhooficial) on Mar 8, 2018 at 5:03pm PST