Aos 82, Carlos Alberto de Nóbrega se casa pela terceira vez

Carlos Alberto de Nóbrega, 82 anos, se casou no civil nesta quinta-feira com a médica nutróloga Renata Domingues, 40. Nas redes sociais, o casal comemorou o enlace. “CASEI! Que Deus ilumine nossas vidas, meu amor. Certamente você é um presente que Deus me deu para que minha velhice seja repleta de paz e felicidade. Seja bem-vinda a família NÓBREGA”, escreveu o apresentador do A Praça É Nossa na legenda de uma foto publicada em seu perfil no Instagram.

Já Renata publicou um vídeo do casal trocando um beijo depois que eles assinaram os papéis. “Dia 24 apenas começou e com muitas bênçãos de Deus… nos escolhemos. Escolhemos a felicidade! Meu amor. Meu marido”, escreveu a médica.

Este é o terceiro casamento de Carlos Alberto de Nóbrega. Ele foi casado anteriormente com Marilda de Nóbrega, com quem teve quatro filhos, e Andréa de Nóbrega, com quem teve dois filhos, gêmeos.