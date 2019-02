Aos 73, Raquel Welch chama a atenção em prêmio

Raquel Welch mandou um beijinho no ombro para as jovens atrizes que andaram no mesmo tapete vermelho que ela, no último fim de semana, durante o prêmio do Sindicato dos Figurinistas de Hollywood (Costume Designers Guild Awards). Com tudo em cima, a atriz de 73 anos apostou em um vestido justo decotado e com brilhos, enquanto mostrou que o tempo passou com generosidade para ela.

Mãe de dois filhos, Damon, 53 anos, e Tahnee, 51, a atriz se tornou sex symbol na década de 1960, quando estrelou o filme Mil Séculos Antes de Cristo (1966) usando apenas um biquíni, seu figurino favorito por muitos anos. Na época, Raquel tinha 26 anos e dava início à carreira que contabiliza hoje mais de sessenta trabalhos entre cinema e séries de TV.

A premiação do sindicato, ocorrida no último sábado, consagrou os profissionais da área de figurino do cinema e televisão. Foram premiados os trabalhos feitos na produção de 12 Anos de Escravidão, na categoria de filme de época; Blue Jasmine, em filme contemporâneo; e Jogos Vorazes: Em Chamas, para filmes de fantasia.

Entre os figurinos feitos para a televisão, Downton Abbey levou a melhor na categoria de seriado de época; Minha Vida com Liberace, ganhou entre as minisséries ou filmes de TV; e House of Cards, em série contemporânea.