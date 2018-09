Aos 60 anos, Victor Fasano posa nu para projeto artístico

O ator Victor Fasano, 60 anos, posou nu e sem retoques para as lentes do fotógrafo Brunno Rangel. A imagem faz parte do Pele Project, que prega a “arte, igualdade e auto aceitação”, projeto feito em parceria entre Rangel e Marcelo Feitosa, que será lançado como exposição e livro.

No Instagram, Fasano falou sobre o projeto: “É onde você se veste de você mesmo com a sua personalidade. Porque por baixo da roupa somos todos pele”.

Afastado da TV desde 2015, quando fez Milagres de Jesus, na Record, o ator tem se dedicado ao trabalho como ambientalista e, recentemente, deu vida ao personagem Herodes na peça Paixão de Cristo, em Pernambuco.