Ao lado de Xuxa, Porchat questiona falta de paquitas negras

Fábio Porchat teve Xuxa Meneghel como entrevistada de seu talk show na Record na noite desta quarta-feira. O programa foi ao ar ao vivo depois do fim do Dancing Brasil, o reality de dança apresentado pela loira. Além de Xuxa, as três finalistas da competição participaram da entrevista: Geovanna Tominaga (ex-angeliquete), Bárbara Borges (ex-paquita) e Raíssa Santana, a segunda negra a ganhar o Miss Brasil.

Ao comentar a coincidência de ter duas ex-dançarinas de programa infantil, Porchat cutucou: “Naquela época não permitiam, né, Raíssa? Ainda bem que as coisas mudaram”, disse, se referindo ao fato de que não havia negras entre as paquitas. A miss concordou e, sorrindo, disse apenas “Pois é”.

Xuxa não gostou da alfinetada e retrucou: “Que feio isso que você falou”. Porchat não recuou: “Não foi feio. É verdade. Antigamente não deixavam. A Marlene deixava?”, insistiu, mencionando a empresária e produtora do Show da Xuxa, Marlene Mattos.

O som de um disco ao contrário foi tocado e Porchat aproveitou, em tom de piada: “Marlene respondeu aí”. O apresentador, então, mudou de assunto e perguntou a Bárbara Borges sobre como era trabalhar com Xuxa.

Confira o vídeo: