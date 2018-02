Ao lado de gêmeas, Ivete se declara ao marido: ‘Só começando’

No primeiro Carnaval longe de um trio elétrico em 24 anos, Ivete Sangalo curte os embalos dos cuidados de gêmeas, as filhas Marina e Helena, nascidas na madrugada deste sábado, em Salvador.

A folia, já chamada pela cantora de “melhor Carnaval da vida”, animou Ivete a fazer uma declaração para o marido, o nutricionista Daniel Cady, com quem tem também o filho Marcelo, de 8 anos.

Na manhã deste domingo, a cantora publicou na sua conta do Instagram a foto que Cady tirou dela com Marina e Helena, e fez uma legenda emotiva ao lado. “Deus está presente fortemente na minha vida. Só quero dizer a ele: obrigada por essas bênçãos. A minha felicidade não cabe dentro de mim. @danielcady ❤️ nosso sonho está só começando 🌸🌸”, escreveu a cantora, com uma dedicatória para o marido.