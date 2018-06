Antonio Fagundes estreia nos EUA com comédia ‘Baixa Terapia’

Caso notório de um teatro que une qualidade e êxito de público e de crítica, sem se valer de leis de incentivo, o ator Antonio Fagundes vai levar um dos espetáculos produzidos em parceira com o filho, Bruno, aos Estados Unidos. O desembarque da comédia Baixa Terapia nos EUA, em julho, marca a estreia em palcos americanos do ator, que já conta mais de cinquenta anos de carreira.

No Brasil, a peça já contabiliza 105.000 espectadores – um sucesso de público. Na terra de Donald Trump, ela tem sessões marcadas em Orlando (dia 20 de julho), Boston (21 de julho) e Miami (22 de julho). Os ingressos estão à venda no site da produtora BIS Entertainment, a responsável por “exportar” Antonio Fagundes.

Há três anos, a empresa leva brasileiros para se apresentar nos EUA, principalmente para outros brasileiros que moram por lá. A ideia é repetir no país o esquema que Fagundes tem feito no Brasil: ao fim da sessão, o elenco volta ao palco para discutir o texto com a plateia.

Além de Antonio e Bruno Fagundes, o espetáculo conta com Mara Carvalho, mãe de Bruno, Alexandra Martins, atual esposa de Fagundes pai, Fábio Espósito e Ilana Kaplan, que levou o prêmio Shell de melhor atriz pela peça. Dos EUA, o elenco segue para uma longa turnê em Portugal.