Anticristo leva ‘Apocalipse’ à vice-liderança na audiência

O avanço maléfico do Anticristo em Apocalipse rendeu à novela da Record a segunda melhor audiência da noite nesta segunda-feira, em São Paulo. A trama bíblica, que custou para conquistar o público, marcou 10,1 pontos no Ibope com pico de 14 pontos, atrás apenas do Jornal Nacional e de O Outro Lado do Paraíso, ambos programas da Rede Globo.

Desde o arrebatamento — quando Deus levou os bons para o paraíso e deixou os maus para sofrer nas mãos do Anticristo, papel de Sérgio Marone, a audiência média da novela em São Paulo cresceu 56%, saltando dos amargos 5,9 pontos para 9,2. No âmbito nacional, Apocalipse marca 9,7 pontos de audiência média, incrementados, especialmente, pelo público de Goiânia.

No capítulo desta segunda-feira, Ricardo (Sergio Marone), o Anticristo, ressuscita e põe em prática seu plano de disseminar sua marca pelo mundo — um pouco mais tecnológico do que prega a Bíblia. No futuro da trama, apenas aqueles que resistirem ao plano terão uma segunda chance de ir para o paraíso.