Aniversário de SP terá Paulinho da Viola, Ludmilla, Rael e Pabllo Vittar

A Prefeitura de São Paulo divulgou a programação oficial do aniversário de 465 anos da cidade, que será comemorado na próxima sexta-feira, 25. Dentre as principais atrações, estão o Paulinho da Viola, Ludmilla, Pabllo Vittar, Rael, Rashid e Dinho Outro Preto. Todas as apresentações terão entrada gratuita.

Os principais shows ocorrerão no Vale do Anhangabaú, na região central, mas a programação também contempla espaços culturais das zonas norte, sul, oeste e leste, com atrações como Clube do Balanço, Xande de Pilares e a banda Sampa Crew. Além disso, na região central, serão instalados brinquedos infláveis e ocorrerão outras atividades lúdicas e de dança.

No Vale do Anhangabaú, os shows começarão com o projeto “RC na Veia”, às 12 horas, realizado pelo músico Dudu Braga em homenagem ao pai, o cantor Roberto Carlos. A atração terá como convidada especial a cantora Wanderléa.

O show de Paulinho da Viola está marcado para as 16 horas, com participação de Beatriz Rabello, filha do músico, de Fabiana Cozza e Rodrigo Campos. O cantor deve apresentar sucessos da carreira, como “Timoneiro” e “Coração Leviano”.

Em seguida, às 18h30, o cantor Dinho Ouro Preto cantará junto com Alexandre Abrão, filho do músico Chorão, no show “Tamo aí na – Atividade apresenta Charlie Brown Jr”. O show terá, ainda, a participação dos músicos Digão, da banda Raimundos, Supla e Panda — da banda La Raza.

A programação traz, ainda, às 20h30, um show dos rappers Rael e Rashid com a cantora Pabllo Vittar. Já o show de encerramento começa às 23 horas, com a cantora Ludmilla, de hits como “Hoje” e “Din din din”.

Em outro setor do Vale do Anhangabaú, serão realizadas festas de algumas das baladas mais populares da cidade, como Batekoo, Santo Forte e Pilantragi. Dentre os DJs participantes, está Kl Jay.

Também no centro, na Rua XV de Novembro, será instalado o palco “Músicos do Futuro”, com apresentação dos grupos Caiana, Alma Djem e Inovasamba, dentre outros. Além disso, na Praça das Artes, será realizado uma apresentação do violoncelista Diego Carneiro, com composições de Heitor Villa-Lobos.

Confira a atração completa do aniversário de São Paulo

Vale do Anhangabaú – Palco principal:

12h – RC na Veia convida Wanderléa

14h – Ao Cubo convida Art Popular

16h – Paulinho da Viola convida Beatriz Rabello, Fabiana Cozza e Rodrigo Campos

18h30 – “Tamo Aí na Atividade apresenta Charlie Brown Jr”, com Dinho Ouro Preto, Alexandre Abrão, Supla, Digão e Panda

20h30 – Rael convida Rashid e Pabllo Vittar

23h- Ludmilla

Vale do Anhangabaú – Palco Músicos do Futuro (Rua XV de Novembro):

12h – Som ambiente

12h30 – Érika Morise

13h30 – DJ Leandro Pardí

14h30 – Caiana

15h30 – DJ Leandro Pardí

16h30 – Alma Djem

17h30 – DJ Leandro Pardí

18h – Inovasamba

19h – Som ambiente

20h30 – DJ Leandro Pardí

21h30 – Som ambiente

Vale do Anhangabaú- Palcos de Festas (a partir das 12h)

Festa 1: Discopédia, Batekoo e KL Jay

Festa 2: Gop Tun, Millos & Trepanado, ODD e Mamba Negra

Festa 3: Pilantragi, Primavera, Te amo,Desculpa Qualquer Coisa, Santo Forte e Prato do Dia

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – Zona norte:

18h – Dead Fish convida Deb Babilônia

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Zona leste:

16h – O Circo vem Daí

18h – Sampa Crew

Teatro Flávio Império – Zona leste:

16h – Farufyno e Fabio Brazza

20h – Mega Flash

Casa de Cultura do Butantã – Zona oeste:

15h – Clube do Balanço convida Janayna Pereira

Centro Cultural do Grajaú – Zona sul:

16h – The Monkeys convida Sombra SNJ

18h – Xande de Pilares convida Reinaldo

Casa de Cultura Campo Limpo – Zona sul:

Das 14h às 18h – Viradinha

Casa de Cultura Raul Seixas – Zona leste:

Das 14h às 18h – Viradinha

Casa de Cultura da Brasilândia – Zona norte:

Das 10h às 16h – Viradinha

Centro Cultural Tendal da Lapa – Zona oeste:

10h às 17h – Viradinha

Com Estadão Conteúdo