Aniversariante, fã toca bateria no palco com Foo Fighters

Um fã foi chamado para tocar bateria com o Foo Fighters no show feito pela banda na noite de quarta-feira no Allianz Parque, em São Paulo. Lucas, que fazia aniversário, foi chamado ao palco e substituiu Dave Grohl no cover de Under Pressure.

No hit do Queen, Grohl troca os vocais pela bateria com Taylor Hawkins. Dessa vez, o vocalista e guitarrista deixou o lugar para Lucas. “É melhor você saber o que está fazendo”, brincou, enquanto o fã subia ao palco.

O aniversariante não deixou a desejar. Fez um solo antes de começar a canção, conseguiu acompanhar toda a música e ainda foi aplaudido pela plateia, que chegou a gritar o seu nome. Grohl ainda cantou Parabéns a Você em inglês depois da música e brincou: “Esse foi o melhor aniversário que eu nunca tive.”

O Foo Fighters já havia se apresentado em São Paulo na terça-feira, quando um fã pediu a namorada em casamento em cima do palco. A banda continua com a turnê pelo Brasil e passará por Curitiba e Porto Alegre nos dias 2 e 3 de março.