Anitta vai ter série da Netflix para chamar de sua

O mercado brasileiro deve mesmo importar para a Nettlix, que anunciou nesta quinta-feira sua nona produção made in Brasil. A docussérie — ou série documental ––Vai Anitta estreia ainda neste ano, mostrando os bastidores e a rotina da cantora carioca, em meio às suas tentativas de voo internacional.

A produção vai ficar a cargo da Shots Studios, que a seguirá em shows no Brasil e fora do país e mostrará sua relação com os fãs nas redes sociais, onde conta mais de 29,4 milhões de seguidores no Instagram e 2 bilhões de visualizações no YouTube.

Segundo a Netflix, a vida pessoal de Anitta — ela é noiva do empresário Thiago Magalhães — também vai aparecer na série.