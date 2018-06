Anitta ultrapassa número de seguidores de Lady Gaga no Instagram

Anitta conquistou mais uma vitória no Instagram. A cantora ultrapassou a marca dos 29 milhões de seguidores, passando até mesmo Lady Gaga. A americana possui cerca de 28,7 milhões de seguidores na rede social.

Depois de se apresentar na edição do Rock in Rio de Lisboa, Anitta estendeu a sua passagem pela Europa para mais duas apresentações: em Paris (na terça-feira) e em Londres, nesta quinta-feira. A investida na carreira internacional tem gerado mais popularidade para a cantora. De acordo com a plataforma de dados Social Blade, há um ano, ela tinha cerca de 21 milhões de seguidores no Instagram.

Funk internacional

Antes de se apresentar na noite de terça-feira na casa de shows Le Trianon, em Paris, Anitta fez uma série de entrevistas com a imprensa do país. Em uma conversa com a rádio pública RFI, a cantora comentou sobre o funk ser visto com preconceito em relação a outros gêneros musicais: “Só se for no Brasil, porque fora todo mundo vê o funk como um ritmo extraordinário. Realmente, só no Brasil que existe esse preconceito com uma coisa que é nossa”, afirmou