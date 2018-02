Anitta terá novo programa no Multishow

Anitta terá um novo programa no canal pago Multishow, conforme confirmou a assessoria de imprensa da emissora nesta quarta-feira. A cantora apresentou por duas temporadas o Música Boa ao Vivo, também no canal, deixando a atração em agosto do ano passado.

A assessoria de imprensa não confirmou mais informações, mas um vídeo que circula nas redes sociais com uma chamada do novo programa dá alguns detalhes. A atração foi batizada de Anitta Entrou no Grupo e tem estreia marcada para abril. A cantora receberá dois convidados a cada edição, cada um cantando músicas do outro, e comandará brincadeiras e desafios.