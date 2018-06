Anitta tem 2,8 milhões de reais bloqueados pela Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro determinou, nesta segunda-feira, o bloqueio de mais de 2,8 milhões de reais nas contas de Anitta, por causa de uma briga judicial que a cantora trava com a ex-empresária, Kamilla Fialho, da empresa K2L, desde 2014.

Anitta rompeu contrato com Kamilla há cerca de quatro anos, acusando-a de desviar 2,5 milhões de reais de seu patrimônio. A empresária respondeu, processando-a por rescisão contratual e danos morais, pedindo algo em torno de 14 milhões de reais. De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o valor bloqueado ficará resguardado nos autos, até que os dois processos sejam julgados.

Em julho de 2015, Anitta fez um depósito judicial de 3 milhões de reais e, em março deste ano, a Justiça determinou que a cantora deveria pagar mais 2,8 milhões de reais à ex-empresária. De acordo com a nota divulgada pelo TJ, a decisão não foi cumprida.

A penhora foi determinada pela juíza Flávia Almeida Viveiros de Castro, titular da 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca. Em março deste ano, a assessoria de imprensa de Anitta afirmou que a defesa da cantora entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça apontando suspeição de parcialidade da magistrada.