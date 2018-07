Anitta será técnica do reality ‘The Voice’ no México

Anitta será jurada da próxima edição do The Voice… México. “Está sendo uma das experiências mais emocionantes da minha vida”, afirmou a cantora em espanhol ao anunciar a novidade pelo Instagram.

A participação da brasileira também foi confirmada pelo diretor e produtor do programa, Miguel Ángel Fox, pelo Twitter. Na foto publicada, Anitta posa em uma cadeira do reality show ao lado da influencer venezuelana Lele Pons, que apresenta a atração.

Essa é mais uma investida de Anitta em busca de uma carreira internacional. A cantora já aumentou a sua influência dentro do território latino com músicas em espanhol como Downton e Machika — as duas com os vocais do colombiano J Balvin. A nova temporada do La Voz, a versão mexicana do The Voice, tem previsão para estrear em outubro no país.