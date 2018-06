Anitta se embola na TV britânica: ‘Não entendi nada do que você disse’

Anitta pode estar em uma intensa preparação para atingir o título de artista internacional, mas mostrou que ainda tem dificuldades com o inglês. Em uma entrevista ao programa Good Morning Britain, exibido pelo canal de televisão britânico ITV, a cantora se embolou com uma das perguntas e mostrou a sinceridade brasileira: “Para falar a verdade, eu não entendi nada que você falou. Você é muito rápido. O que está acontecendo? Ainda está tão cedo!”, afirmou, arrancando gargalhadas dos apresentadores.

Depois de se apresentar em Lisboa e em Paris, a cantora carioca fez um show no Royal Albert Hall, em Londres, que comporta quase 6.000 pessoas. Durante o dia, ela ainda aproveitou para dar algumas entrevistas. A primeira delas foi no programa matinal Good Morning Britain, transmitido a partir das 6h do horário local, que intitulou Anitta de “rainha brasileira do pop”.

Através do Instagram Stories, a cantora ainda comentou o incidente com muito bom humor: “Eu falei para vocês que ia ser babado dar entrevista a essa hora da manhã. Eu estava entendendo tudo, aí o cara começou a poetizar sobre homens e mulheres e eu pensei… ele mudou de assunto. Aí, olha o que aconteceu”, afirmou antes de postar o momento da entrevista