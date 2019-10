Anitta lança música para a adaptação de ‘As Panteras’

A cantora Anitta surpreendeu os fãs na madrugada dessa quarta-feira 24, com o lançamento de Pantera, faixa que compõe a trilha sonora da nova versão do filme As Panteras, que estreia no Brasil em 14 de novembro. A música está disponível no Youtube e nas principais plataformas de streaming.

“Te avisaram do perigo, que é pra ter cuidado/Mas quando eu me aproximo, eu sei o que eu faço”, entoa a carioca na abertura da faixa, quase toda cantada em português, com exceção à intervenção “tanto que pide ayuda“, em espanhol, no meio da faixa.

Com produção de Ariana Grande, a trilha do longa, originalmente intitulada Charlie’s Angels, será lançada no dia primeiro de novembro. Além de Anitta – que recupera a língua materna – o álbum contará com as vozes de Miley Cyrus, Lana Del Rey, Nick Minaj, e da própria Ariana, presente em cinco das onze canções do disco.

O filme é uma adaptação do sucesso protagonizado por Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu no início dos anos 2000. Na nova versão, o longa ganha direção e roteiro de Elizabeth Banks (A Escolha Perfeita 2 e 3). As atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska darão vida às famosas espiãs.

Anitta ainda tem mais um lançamento na agenda para a próxima semana. No dia 29 de outubro, a cantora lançará sua parceria com a queridinha do feminejo, Marília Mendonça. A colaboração ainda não teve o título divulgado, mas deixou os fãs das cantoras em polvorosa nas redes sociais.