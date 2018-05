Anitta ganha categoria de melhor cantora em prêmio mexicano

A empreitada por uma carreira internacional de Anitta conquistou mais um país. A cantora foi umas das vencedoras do prêmio Eres na noite de quarta-feira (16), em cerimônia organizada pela revista mexicana de mesmo nome sobre cultura latino-americana.

A brasileira levou duas estatuetas para a casa: como melhor cantora e melhor videoclipe, pela música Downtown (uma parceria com o colombiano J Balvin cantada em espanhol). A entrega do prêmio aconteceu na Cidade do México e entre os convidados estavam a cantora Dulce María, ex-integrante do grupo RBD.