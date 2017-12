Anitta faz ‘casamento’ na Amazônia com pajé, diz colunista

Caiu na internet a primeira foto do casamento de Anitta com o empresário Thiago Magalhães. O casal teria aproveitado as gravações do clipe Is That For Me na Amazônia, para receber a benção de um Pajé durante uma cerimônia íntima, compartilhada pela cantora apenas com a família e amigos próximos. A imagem, no entanto, chegou ao colunista Leo Dias, que publicou a foto em seu site.

Na foto, Anitta e Thiago aparecem ambos de branco, em frente a uma pessoa segurando um cajado. Ambos começaram a namorar em julho deste ano, e quatro meses depois, assinaram um contrato de união estável com separação total de bens.

TAÍ! A FOTO DO CASORIO!!!!! A primeira foto do casamento de Anitta e Thiago Magalhaes na Amazônia em cerimônia celebrada por um paje, em outubro! A post shared by LeoDias (@euleodias) on Dec 13, 2017 at 11:07am PST

A cantora não se pronunciou quanto a veracidade da imagem.