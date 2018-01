Anitta fará show gratuito no aniversário de São Paulo

A cantora Anitta fará apresentação gratuita em São Paulo no dia 25 de janeiro. A apresentação faz parte das comemorações do aniversário da cidade. O show acontecerá no Vale do Anhangabaú, simultaneamente a outras celebrações por toda a capital paulista.

Ao longo desta semana, a Secretaria de Cultura da cidade deverá anunciar a programação completa da comemoração, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão.

Recentemente, a cantora foi a atração principal do réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, também gratuito.