Anitta fará show em casa noturna de Miami com ingressos esgotados

Anitta fará um show em uma casa noturna em Miami nesta quinta-feira e os ingressos para a apresentação já estão esgotados. A cantora viajou para a cidade do estado da Flórida logo depois do Bloco das Poderosas, que comandou no último domingo no Rio. Em solo americano, está fazendo uma maratona de entrevistas e ainda se prepara para cantar em uma premiação.

Através da ferramenta stories no Instagram, Anitta comentou a dificuldade para conversar em outras línguas. Só na segunda-feira, foram oito entrevistas. “Está doendo a minha cabeça de pensar em espanhol, inglês e português.” Miami é conhecida pela grande quantidade de latinos. O espanhol é uma língua corrente na cidade.

Anitta ainda revelou que gravou a sua primeira campanha publicitária fora do Brasil e que vai se apresentar na cerimônia de entregas dos prêmios Lo Nuestro, que homenageiam a música latina. Ela cantará as músicas Downtown e Machika ao lado do colombiano J Balvin e de Jeon, de Aruba.