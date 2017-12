Anitta entra no top 10 de ranking de redes sociais da Billboard

O sucesso de Vai Malandra continua rendendo frutos a Anitta. A brasileira entrou no top 10 do Social 50, ranking da revista americana Billboard que lista os cinquenta artistas mais influentes nas redes sociais. Nesta semana, após quase dez dias do lançamento do clipe, a cantora subiu trinta posições no ranking, ficando em 10º lugar.

Anitta ficou à frente de nomes como Lady Gaga, Shawn Mendes, Beyoncé e Katy Perry. A lista é liderada pelo grupo sul-coreano BTS, ao que se segue o cantor Jonghyun, encontrado morto em sua casa no último dia 18, e a americana Cardi B.

A brasileira já é nome carimbado no Social 50 – ela está na lista dos artistas mais influentes nas redes já há 44 semanas. O ranking é estabelecido de acordo com as postagens dos músicos, o número de fãs e de seguidores que eles possuem nas páginas, visualizações de seus sites e quantidade de vezes que eles têm suas músicas executadas em serviços de streaming.