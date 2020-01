Anitta e Pabllo Vittar vão se apresentar no badalado festival Coachella

O badalado festival americano Coachella terá dois nomes brasileiros no line-up na edição de 2020, que acontece em abril na Califórnia. Anitta e Pablo Vitttar se apresentarão no sábado, 11, que terá o rapper Travis Scott como atração principal. Os shows acontecerão também no sábado seguinte, 17, já que as atrações se repetem na segunda semana do evento.

Essa é a primeira vez que Anitta se apresentará no festival. Já Pabllo, terá a sua estreia como atração, mas já subiu ao palco na edição de 2019 para apresentar as colaborações Sua Cara, que também tem os vocais de Anitta, e Energia nos shows dos grupos eletrônicos Major Lazer e Sofi Tukker, respectivamente.

Em seu perfil no Twitter, Pabllo compartilhou o line-up do festival acompanhado de um breve agradecimento: “Obrigada, Deus”, escreveu a cantora.

OBRIGADA DEUS ✨🔥🔥🔥 https://t.co/r3L6o1FLmp — Pabllo Vittar (@pabllovittar) January 3, 2020

O sábado também terá apresentações de nomes como Thom Yorke, vocalista da banda britânica Radiohead, e Danny Elfman, aclamado cantor americano e ex-membro da banda new wave Oingo Boingo. Nos outros dias de festival, a banda de rock Rage Against The Machine e o rapper Frank Ocean assumem o posto de atração principal.

O Coachella é o principal festival musical dos Estados Unidos. Em edições anteriores, contou com a presença dos cantores brasileiros Emicida e Céu, e das bandas Boogarins e Cansei de Ser Sexy. Os ingressos para a primeira semana de evento já estão esgotado, e as entradas para a segunda semana poderão ser reservadas a partir da próxima segunda-feira, 6.

