Anitta e Pabllo vão representar o Brasil em shows online internacionais

Enquanto o público brasileiro aguarda pelas lives de Anitta e Pabllo Vittar no Brasil, as duas artistas estarão neste final de semana em festivais online internacionais.

A primeira a se apresentar será Pabllo Vittar, no The Stonewall Inn Gives Back, com produção do programa de TV RuPaul’s Drag Race. O evento ocorrerá nesta quinta, 23, às 21h (horário de Brasília), no canal do YouTube da WOW Presents e vai arrecadar dinheiro para um fundo de assistência às pessoas LGBTQ. O evento será apresentado pela jurada do Drag Race Michelle Visage e a youtuber Tyler Oakley. Além de Pabllo também vão se apresentar Cyndi Lauper, Troye Sivan, Alan Cumming, Allie X, Kristin Chenoweth, Rufus Wainwright, entre outros.

A cantora Anitta, por sua vez, será a única atração brasileira, entre 64 artistas, do Play On Fest, um evento online que exibirá ininterruptamente shows entre os dias 24 e 26 de abril. Organizado pela Warner, o festival não será ao vivo e exibirá apresentações antigas. Os horários das apresentações não foram divulgados, mas o festival começará às 13h (horário de Brasília). Estão no line-up nomes como Bruno Mars, Charli XCX, Charlie Puth, Coldplay, David Guetta, Death Cab For Cutie e Ed Sheeran. Anitta já avisou que não pretende fazer uma live nos moldes vistos até o momento por não querer promover aglomerações — ela, porém, vai participar de um evento online beneficente, o #AoVivoPelaVida, cantando músicas religiosas, também neste fim de semana.