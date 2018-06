Anitta e Jojo Todynho se juntam para gravação em estúdio

Anitta e Jojo Todynho se encontraram nesta terça-feira em um estúdio para uma parceria. Cenas dos bastidores das gravações foram registradas pelas duas cantoras através do Instagram Stories. “Dia de estúdio com a minha amiga do peito”, brincou Anitta em uma foto com a colega.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a colaboração entre Anitta e Jojo. Nos vídeos publicados, elas ainda mostraram que os produtores Pedro Dash e Dan Valbusa acompanharam as gravações.

Depois de lançar um clipe na última semana com o cantor Silva, Anitta ainda deve divulgar em breve uma parceria com o funkeiro Mc Kevinho, chamada de Terremoto.