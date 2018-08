Anitta é criticada após show em feira rural e motiva nota de repúdio

Atração da Exposição Agropecuária de Cacoal (Expoac), em Rondônia, neste fim de semana, a cantora Anitta motivou uma nota de repúdio da Associação Rural de Cacoal, que organiza o evento, além de comentários negativos nas redes sociais de pessoas que assistiram ao show.

Segundo a nota, assinada pelo presidente da associação, Jonas Góes, a cantora demonstrou desânimo no palco, com show curto e apático. Já sua equipe dificultou o acesso de fãs com deficiência aos bastidores, assim como a imprensa local.

No camarim, o drama começou quando a produção da cantora afirmou que quinze fãs com pulseira seriam atendidos por ela após o show. “Com as pulseiras em mãos o presidente solicitou que a cantora atendesse às pessoas com deficiência ou necessidades especiais, o que foi prontamente negado pela produtora de nome ‘Amanda’”, diz a nota.

Contudo, ao final da apresentação, a produção da cantora mudou o discurso, dizendo que ela atenderia sim os cadeirantes e a imprensa. Anitta iniciou o atendimento, mas não finalizou. De acordo com a organização, a produtora colocou membros de um fã-clube que estavam do lado de fora dos portões no camarim. “Após atender estes fãs, a produção fechou a porta de acesso e a cantora simplesmente ‘fugiu’ pelos fundos usando um capuz. Assim deixou boa parte dos contratantes mesmo com pulseiras, imprensa e fãs da região sem nenhum tipo de satisfação.”

“A Diretoria não se importa com o fato de seus diretores não terem ido ao camarim, pois estes já tinham inclusive abdicado do direito de fazê-lo. Mas repudia a forma como a imprensa e o público de Cacoal foram tratados, com crianças chorando à porta do camarim e, principalmente, pela forma como o show aconteceu, deixando claro que a cantora não queria estar ali.”

Até a publicação desta matéria, a produção da cantora não se pronunciou sobre o ocorrido. No Twitter e no Instagram, as últimas mensagens de Anitta apenas dizem: “Não acredite em tudo que você lê”.

Confira abaixo a nota completa: