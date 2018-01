Anitta é convidada para fazer filme do autor de ‘Tropa de Elite’

A cantora Anitta foi convidada para atuar em um filme escrito por Rodrigo Pimentel, ex-capitão da Polícia Militar que foi um dos autores do livro Elite da Tropa, de onde saiu o sucesso Tropa de Elite. Ele também foi roteirista da continuação, Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro, e produtor associado do documentário Ônibus 174, todos dirigidos por José Padilha.

A assessoria de imprensa da artista confirmou o convite, mas informou que a negociação ainda não foi fechada e a personagem ainda não foi definida.

O colunista Léo Dias, do jornal O Dia, diz que ela irá interpretar a protagonista, a policial Larissa, que, ao trabalhar em uma Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro, vê o melhor amigo ser assassinado e luta para manter o autor do crime na prisão.

Dias também informa que, para segurar o papel, Anitta quer trabalhar com Fátima Toledo, uma das melhores preparadoras de elenco do Brasil (foi ela, por exemplo, que orientou Wagner Moura na jornada para encarnar o capitão Nascimento em Tropa de Elite). As filmagens ainda não têm data definida.