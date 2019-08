Anitta e Cardi B anunciam parceria: ‘O bonde das funkeiras vai crescer’

Focada cada vez mais em sua carreira internacional, Anitta, depois de confirmar uma parceria com Black Eyed Peas, anunciou nesta terça-feira, 13, que está preparando mais uma música, dessa vez com Cardi B. A brasileira publicou uma foto com a rapper americana no Instagram e disse que encontrou sua “alma gêmea”.

O relacionamento com Cardi B começou pelas redes sociais. Em meados de julho, enquanto respondia a dúvidas de fãs, a rapper disse que “adoraria” fazer uma parceria musical com Anitta. Ligada nas redes, a brasileira logo respondeu: ““Ok, Cardi B. Após eu desmaiar ouvindo você dizer que amaria gravar comigo, eu tenho que dizer que eu tenho a música perfeita para nós. Eu tenho visto você ouvir funk brasileiro. A faixa é o melhor funk de todos os tempos. Vamos nessa”

“Só se você me ensinar português”, respondeu Cardi B. Anitta retornou a rapper demonstrando achar a tarefa tranquila. “Fácil! Eu ensinei a Madonna também para nosso funk juntas”.

O encontro pessoalmente aconteceu em Los Angeles, Califórnia, nesta semana.