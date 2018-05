Anitta é a cantora brasileira de funk mais ouvida no exterior

Pouco a pouco, o funk brasileiro vem conquistando o mercado da música internacional. Segundo o Spotify, o número de reproduções de playlists do gênero musical cresceu 3.421% fora do país na plataforma. Os dados, referentes ao período de março de 2016 a março de 2018, também mostram Anitta como a cantora do gênero mais ouvida no exterior desde 2017.

Só neste ano, a cantora carioca teve três músicas entre as dez mais ouvidas pelos gringos: Paradinha, Indecente e Vai Malandra – esta última, feita em parceria com Tropkillaz e DJ Yuri Martins, é o funk mais ouvido de todos os tempos.

Apesar do primeiro lugar a se render ao funk ter sido a Europa, os Estados Unidos foram o país que mais ouviram o gênero musical, seguido por Portugal, Argentina e Paraguai. Um mapa desenvolvido pelo Spotify mostra o crescimento do gênero pelo mundo.