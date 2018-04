Anitta diz que não manda nudes e J Balvin rebate: ‘Está sempre nua’

A nada recatada Anitta garantiu, a quem possa interessar, que nunca mandou nudes. “Não tem, não tem. Podem procurar e não vão achar”, disse a cantora, em espanhol, ao canal do youtuber português SirKazzio. Acompanhada de J Balvin, a brasileira ouviu uma leve cutucada do colega. “Você está sempre nua, não precisa mandar nada”, respondeu Balvin.

Anitta garantiu: “Sim. No meu vídeo de Will I See You, estou”. Não satisfeito, Balvin rebateu: “…e em Vai Malandra e todos os outros”. Sem dar espaço para piadas, a funkeira encerrou o assunto: “Em Vai Malandra eu não estou nua”.

Confira o vídeo abaixo. Se tiver paciência, os amigos jogam a brincadeira do “Eu Nunca” entre os minutos 2:36 e 6:58.