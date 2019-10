Prepara que hoje é dia do show da poderosa no Rock in Rio. Fazendo sua estreia no festival, a cantora Anitta abre ao Palco Mundo neste sábado, 5, às 18 horas.

Um dos figurinos de Anitta: parceria com marca catarinense

A cantora usará figurinos exclusivos assinados pela estilista Adriana Zucco, da Colcci. Um deles combina calça jeans com top, biquíni asa delta e luvas. Em outro, aparecerá em um macacão roxo todo vazado com maiô pink e bota branca. “Estou superfeliz de ter ela vestida com a marca no maior festival de música do mundo”, disse Adriana em nota divulgada pela grife.