Anitta declara torcida no ‘BBB18’: ‘Não deixem Ana Clara sair’

Anitta usou as redes sociais para mostrar que não só acompanha o Big Brother Brasil 18 como tem seu participante favorito no reality da Globo. Em seu perfil no Twitter, a cantora primeiro anunciou “Team Ana Clara” (time Ana Clara) e depois apelou a seus seguidores. “Alô, fãs, não deixem Ana Clara sairrrrrrrr”. Ana Clara e Ayrton, que representam a família Lima, disputam o paredão desta semana com Wagner.

As postagens dividiram o público de Anitta, iniciando muitas brigas principalmente entre as torcidas de Ana Clara e Kaysar, dois dos maiores favoritos ao prêmio de 1,5 milhão de reais, que será entregue no dia 19 de abril, a final do BBB. Pessoas que não gostam de Ana Clara também voltaram a resgatar, em resposta aos tuítes da cantora, publicações antigas da youtuber, afirmando que ela é machista e gordofóbica.