Anitta critica final do novo ‘Vingadores’ no Twitter — com spoilers

Anitta demonstrou o seu descontentamento com o final do filme Vingadores: Guerra Infinita pelo Twitter, na noite desta segunda-feira. A cantora acabou revelando spoilers sobre o longa e recebeu críticas dos fãs. Pouco depois, apagou os comentários e afirmou, de modo ambíguo ou irônico: “Não pode não gostar. Amo tudo, amo todos… e paz na terra da liberdade”, escreveu com ironia.

(Atenção: o texto abaixo contém spoilers sobre o filme Vingadores: Guerra Infinita)

“Perda de tempo do dia: assistir a Vingadores: Guerra Infinita“, desabafou Anitta na rede social. “1. Morre todo mundo 2. Por motivos idiotas 3. Sensação de impotência do início ao fim 4. O inimigo merece vencer… e vence”, listou.

O 19° filme do universo cinematográfico da Marvel reuniu diversos heróis dos quadrinhos da editora e chocou os fãs pelo número de mortes na história, incluindo as de Pantera Negra, Homem-Aranha e Doutor Estranho. O longa acompanha a luta dos personagens para combater Thanos, o vilão que busca reunir as seis joias do infinito, que podem destruir o universo.

Apagando meu tweet sobre não ter gostado do filme por motivos de: não pode não gostar 😂 — Anitta (@Anitta) May 8, 2018