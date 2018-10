Anitta canta com ex-Fifth Harmony Camila Cabello em São Paulo

Camila Cabello, ex-integrante da girlband Fifth Harmony, convidou Anitta para subir ao palco durante a edição do Z Festival, que aconteceu em São Paulo na noite deste domingo. A brasileira cantou o seu primeiro single em espanhol Paradinha e depois ainda dividiu os vocais com Camila na música Real Friends, em inglês.

A americana de origem cubana se apresentou pela primeira vez em São Paulo desde o lançamento do seu primeiro álbum solo, Camila. Durante o show, declarou em português que era “secretamente brasileira” . “Pensei o que poderia fazer de especial para o Brasil. Quem eu poderia trazer para o meu show que faria eles perderem a cabeça?”, introduziu Camila em inglês. “Por favor, recebam a primeira, única e gostosa Anitta.”

Camila subiu ao palco com pontualidade no Allianz Parque, depois de já ter se apresentado em Porto Alegre na quinta-feira e em Uberlândia, no sábado. A cantora abriu a apresentação com o single Never Be The Same e cantou as músicas mais conhecidas pelo público, como Havana, Know No Better (do trio de djs Major Lazer) e Sangria Wine, uma parceria com Pharrell Williams.

Durante a apresentação, fez questão de repetir algumas expressões em português como “eu te amo”, “vocês são muito fofos” e “Brasil gostoso”. Mantendo a característica latina do primeiro álbum, ela ainda apresentou coreografias sensuais no palco e até dançou salsa.

Nos últimos meses, Camila participou da abertura da turnê da colega Taylor Swift junto com a britânica Charlie XCX. Agora, a cantora seguirá como a principal atração do Z Festival na cidade de Curitiba e depois, com a turnê Never Be The Same pela América Latina, passando por Chile, Argentina e Porto Rico, antes de voltar aos Estados Unidos.